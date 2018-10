La Barcolana di Trieste è la più grande regata del mondo

'Spirit of Portopiccolo', con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l'edizione 50 della Barcolana di Trieste, in meno di un'ora. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo.



Al secondo posto 'Ottica Inn - Tempus Fugit' con al timone Mitja Kosmina che probabilmente ha pagato la scelta nel primo lato di mettere una vela troppo grande. Al momento del colpo di cannone che ha sancito la vittoria di Spirit of Portopiccolo sulle rive cittadine c'è stato l'applauso delle oltre 200 mila persone presenti. Con un ampio distacco, al terzo posto 'Way of Life - ex Maxi Jena'.



La Barcolana 50 è in assoluto la regata con più barche partecipanti al mondo. Oggi è stato infatti superato il record di 2101 iscritti stabilito lo scorso anno dalla stessa Barcolana. Lo si apprende dall'organizzazione della manifestazione.