Bandiere europee accolgono Matteralla

VITTORIO VENETO - Un folto gruppo di bandiere europee ha accolto questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in piazza del Popolo a Vittorio Veneto nel giorno dell’anniversario della Festa della Liberazione.

L’iniziativa, organizzata dai cittadini del Gruppo Spazio Libero di Cappella Maggiore insieme alla nascente sezione di Conegliano-Vittorio Veneto del Movimento Federalista Europeo, ha voluto comunicare al Capo dello Stato il diffuso sentire europeista di questa terra e la consapevolezza della necessità di andare avanti con decisione nel processo di integrazione europea per difendere quei valori per cui in queste contrade si combatté la lotta di liberazione: pace, unità tra i popoli, libertà, giustizia.