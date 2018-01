Banche venete: Adiconsum, pronta azione legale contro società di revisione

CASTELFRANCO/MONTEBELLUNA - Adiconsum Veneto ha avviato la raccolta di adesioni dei risparmiatori per attivare le procedure giudiziarie contro la società di revisione di Banca Popolare di Vicenza, Kpmg Spa, e "attualmente le persone che hanno aderito sono oltre 100, un numero ritenuto già sufficiente per l'avvio dell'iniziativa legale".

Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori riferibile alla Cisl la quale ha anche annunciato, per il prossimo 16 gennaio, una nuova assemblea a Vicenza, aperta ai risparmiatori "con lo scopo di incrementare il numero di quanti ritengono utile percorrere questa strada per il recupero dei loro risparmi".

Tutto ciò alla luce del fatto che lo scorso 6 dicembre la Consob ha applicato una sanzione amministrativa di 300 mila euro alla società di revisione in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di BpVi. "Adiconsum Veneto - si legge ancora nella nota - auspica che anche per Veneto Banca la Consob proceda allo stesso modo per individuare se e in che misura i comportamenti dell'altra compagnia di revisione, Price Waterhouse Coopers (Pwc) siano sempre stati corretti".