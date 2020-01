Bambola transgender in vendita, genitori in rivolta

Bufera in Russia per la bambola transgender. Una foto pubblicata sul profilo Instagram Revizor.nsk mostra il giocattolo, scovato in un negozio di Novosibirsk. La bambola ha sembianze e abiti femminili. Nella foto, però, il pupazzo viene spogliato e vengono mostrati anche i genitali maschili. Il post, come evidenzia anche il Daily Mail, ha innescato polemiche e discussioni.

Un utente ha chiesto "Va bene produrre giocattoli del genere per i nostri bambini?'', mentre un altro ha suggerito di acquistare "un kit medico così i bambini possono imparare ad amputare" gli organi genitali maschili. La bambola transgender avvistata in un negozio siberiano non è una novità assoluta. Un giocattolo simile venne messo in vendita nel 2014 in Argentina.