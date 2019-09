I bambini si fabbricano i giocattoli da soli con la stampante 3D

CASTELFRANCO - A Castelfranco Veneto una scuola che consente ai bambini di cimentarsi con le stampanti 3D per realizzare i loro giocattoli: un modo divertente e creativo per accostarsi alla tecnologia per i più piccoli. Si tratta progetto Coding e Robotica di Make and Play, nato per iniziativa del FabLab Castelfranco Veneto e Make and Play con il supporto di Cna.

«Il nostro obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi di diventare protagonisti degli strumenti tecnologici e digitali del loro domani ­– spiega Gloria Spagnolo, direttrice del FabLab Castelfranco Veneto -. Ambiamo a formare futuri adulti che non subiscano la tecnologia ma che la sappiano controllare e utilizzare per gli scopi che si prefiggono nella loro quotidianità. La tecnologia di per sé non è né buona né cattiva: come un coltello da cucina può essere utilizzato per preparare con amore un’ottima cena per i propri cari o per ferire, così la tecnologia va usata per scopi buoni, per creare un futuro migliore».

I corsi sono stati programmati da ottobre 2019 a maggio 2020 e in questo mese sono contemplati degli open day gratuiti in diversi luoghi della Marca per far consentire alle famiglie di assistere ad un’anteprima delle attività, conoscere i docenti, ambientarsi nei locali e vedere la tecnologia messi a disposizione degli allievi (per informazioni: telefono 0423/1999943 e e-mail info@makeandplay.it).