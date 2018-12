Babbo Natale non gli porta i regali che aveva chiesto, bimbo chiama la polizia

Sotto l’albero ha trovato alcuni regali, ma non quelli che aveva chiesto a Babbo Natale con una apposita letterina. Ed è per questo che, la mattina del 25 dicembre, il bimbo di 9 anni si è rivolto alla polizia. Una chiamata davvero inusuale quella arrivata al commissariato di Zetel, in Germania, il giorno di Natale.

Un bambino ha chiamato gli agenti denunciando il fatto che nulla di ciò che aveva chiesto a Babbo Natale gli era arrivato e che sotto l’albero c’erano regali a cui lui non era interessato.

Gli agenti, una volta arrivati a casa del piccolo, hanno retto il gioco e hanno ipotizzato che probabilmente Babbo Natale si era sbagliato e aveva confuso la letterina dell’interessato con quella di un altro bambino.

La notizia è stata riportata dalla stampa locale e poi è rimbalzata sui giornali di tutta Europa.