Mercoledì 11 settembre, dalle 18.30 alle 20.00, presso la Biblioteca civica di Vittorio Veneto, si terrà il primo incontro del ciclo conferenze dal titolo: “Ayurveda, la scienza della vita”.

La serata, organizzata dall’Associazione AHA – Il dolore cronico, sarà condotta dalla Dr.ssa Lucia Costa, medico chirurgo, impegnata da anni nello studio e nell’approfondimento della conoscenza di questo antico sapere. La Dr.ssa Costa guiderà il pubblico alla scoperta delle millenarie pratiche naturali ayurvediche, stimolando la comprensione e la sperimentazione in prima persona dell’efficacia e degli innumerevoli benefici.

L’Ayur-veda (letteralmente tradotto dal sanscrito significa Scienza della Vita) è il più antico sistema naturale per la cura ed il benessere del corpo e della mente. L’Ayurveda, in Occidente, comunemente prende il nome di Medicina Tradizionale Indiana. Essa si basa sulla profonda conoscenza del corpo, della sua relazione con la mente e con lo spirito, e si occupa del ripristino e del mantenimento dell’equilibrio psico-fisico, consentendo alla persona di sostenere e conservare lo stato di salute. L’Ayurveda considera quindi la salute come uno stato di equilibrio, nel quale i fattori psicologici ed ambientali hanno la stessa importanza di quelli fisici ed unisce i valori più puri dell’antica tradizione con la moderna ricerca scientifica. Può quindi essere considerata un approccio innovativo per mantenere la salute. Il successo dell'Ayurveda in occidente è quindi dovuto anche al suo porsi come medicina complementare e come tale si affianca alla medicina tecnologica senza sostituirla. In Italia l’Ayurveda è riconosciuta come “atto medico” dalla Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO).