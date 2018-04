Avvistato: San Nicolò è a Trieste per le vacanze di Pasqua

Avvistato. Ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Trieste, San Nicolò, che qualche ora fa è stato immortalato mentre passeggiava con bastone e trolley in zona Cavana.

L’ uomo, vestito di rosso, in una tenuta inconfondibile con tanto di barba bianca e lunga, ha attirato l’attenzione dei passanti. Che ci facesse lì, vestito in quel modo, non è dato saperlo ma la foto postata su Facebook ha scatenato l’ironia degli utenti. “Sarà stato sfrattato”, ha commentato qualcuno. Mentre c’è chi ritiene che sia in giro dal 6 dicembre, e chi sostiene che sia arrivato in anticipo.

Mah. Forse si è semplicemente preso una vacanza, e non aveva nient'altro da mettere. In fondo, ce lo vedete San Nicolò a fare shopping?