"Avete lasciato la m... per terra": al parco ragazzini bevono, fumano e lasciano il degrado ogni weekend

CASTELFRANCO VENETO – Ogni week-end al parco di Villarazzo i genitori e i nonni dei bambini che ci giocano devo fare pulizia da quanto lasciato ogni notte da un gruppetto di ragazzini che fa bisboccia e lascia il luogo in condizioni incivili. Bottiglie rotte e rifiuti di norma è quanto vi si trova prima che diligenti cittadini ripuliscano il giardino ma ora gli autori dei consueti atti d’inciviltà hanno pure divelto una panchina dalla pavimentazione del vialetto facendo cadere la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.



I residenti stanchi di questa escalation di maleducazione e vandalismo non intendono più stare a guardare e alcuni hanno annunciato provvedimenti: “Parco Villarazzo, messaggio rivolto ai bimbi m… che lo frequentano dalle 21 ogni week-end. Avete lasciato la m... per terra, comprese bottiglie rotte, avete pisciato dappertutto. Sabato sera quando siete arrivati, tutto era già stato ripulito da chi frequenta il parco di giorno con i bambini piccoli, ma avete ben pensato, perché siete dei c…, di sradicare una panchina”.



“Siete degli stupidi, facendo così, se fino ad ora nessuno è mai venuto a dirvi niente quando stavate la a bere e a fumarvi le canne con la m... dentro, non andate a piangere dai vostri genitori il giorno in cui sarete trattati per quello che siete”. Evidentemente gli ultimi fatti hanno superato la misura ed è plausibile dedurre che le autorità preposte siano stata in formate, per ammonire questi ragazzi affinché adottino comportamenti più urbani e rispettosi di chi come loro ha diritto a fruire degli spazi pubblici.