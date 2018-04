Autoscontri a forma di pene, nudismo e sedili vibranti:arriva in Europa il primo parco divertimenti erotico

In Brasile ha fatto il botto e per questo hanno deciso di portarlo in Europa. Aprirà in Corsica il primo parco divertimenti erotico d’Europa, dove il costume da bagno non serve.

Tutti nudi, gli appassionati dell’eros, potranno correre su autoscontri a forma di pene, sedersi su sedili vibranti in cinema porno 3D, muoversi in gigantescgi sexy shop, e tuffarsi in piscine per soli nudisti.

Il parco divertimenti, che dovrebbe aprire i battenti il prossimo anno nella regione di Baleone, in Corsica, si chiamerà ErotikaLand e, ovviamente, è vietato ai minori.