"Autonomia Veneto in consiglio dei ministri entro il 22 ottobre"

"L'autonomia non è una questione sicuramente facile ma decisamente delicata, per cui auspico tempi molto brevi. La mia intenzione è quella di poter portare una bozza di intesa per una prima discussione in Consiglio dei ministri entro il 22 ottobre". Lo ha detto ieri il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani, a margine di un incontro all'Università di Padova dal titolo "Veneto Startup del progetto federale", aggiungendo che l'autonomia della Lombardia potrebbe invece partire "anche prima di un anno".

Secondo Stefani, l'autonomia porterà "una gestione di materie al Veneto in modo tale da avere una responsabilizzazione nella spesa ma anche con l'obiettivo di portare sia il nucleo di decisione più vicino ai cittadini che la capacità di gestione". Stefani ha precisato anche cosa si aspetta dagli alleati di governo: "Sono certa che il Movimento 5 Stelle sarà al nostro fianco anche perché c'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che ho varato fin dall'inizio per trattare la questione coinvolgendo decisamente il M5s".