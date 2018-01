Autonomia del Veneto, Zaia: "Pre-intesa con il Governo è vicina"

VENEZIA - E' un agenda fittissima quella del tavolo dell'autonomia tra Governo e Regioni. Oggi è stato il Veneto, che sviluppa separatamente il negoziato rispetto a Lombardia ed Emilia Romagna, a incontrare nuovamente il sottosegretario Gianclaudio Bressa per fare il punto della situazione.

Al termine Luca Zaia è parso soddisfatto sui passi avanti della trattativa, fatta partire da Palazzo Balbi, all'indomani del referendum del 22 ottobre, con una tabella tutta propria: un disegno di legge che elencava dettagliatamente le 23 materie richieste in base all'art.116 della Costituzione - 20 concorrenti e tre esclusive statali - e relative risorse.

"Anche oggi un buon incontro, produttivo e positivo - ha detto Zaia - Ci avviamo verso la firma di una pre-intesa quadro, che è già una bella pietra miliare". Ieri, invece, al ministero per gli affari regionali era stata la volta di Lombardia ed Emilia Romagna, che stanno portando avanti in ticket il negoziato. E anche Roberto Maroni e Stefano Bonaccini si erano detti ottimisti, ipotizzando la pre-intesa prima delle elezioni, e - secondo Maroni - addirittura l'accordo entro metà febbraio, con la firma del premier Gentiloni.

Tempi meno rapidi saranno quelli del Veneto, che porta avanti una partita più complessa e numericamente rilevante. Con Bressa il presiedente Zaia ha esaminato i progressi del negoziato sui 5 tavoli già avviati (sanità, ambiente, lavoro, rapporti con l'Europa, istruzione), confermando che il Veneto avanzerà un nuovo pacchetto per tutte le altre competenze rimanenti.

Con la legislatura in fase finale e le elezioni alle porte, a Zaia premeva definire "tempi certi per il lavoro che si farà in futuro, con altri interlocutori governativi". "Conto di inserire e concordare un ulteriore pacchetto di competenze prima della firma della pre-intesa - ha detto -, all'interno della quale andranno inseriti anche tempi certi per il lavoro futuro che si andrà a fare con il Governo che scaturirà dalle elezioni".

Per Zaia la firma del pre-accordo quadro potrebbe giungere "prima dell'inizio vero e proprio della campagna elettorale". Poi il capitolo dei finanziamenti, l'aspetto "fondamentale - ha detto il governatore - che andrà discusso con il ministero dell'Economia e delle Finanze. I finanziamenti dovranno essere rispettosi di quello che una Regione manda a Roma e che deve tornare sul territorio".

Intanto alla partita sull'autonomia si aggiungono anche Piemonte e Liguria, i cui presidenti, Chiamparino e Toti, vedranno a loro volta Bressa, domani a Roma. "All'avvio delle nuova legislatura nazionale - ha spiegato Chiamparino - vogliamo essere allo stesso tavolo con l'Emilia Romagna e la Lombardia, che sono partite due mesi prima. Vogliamo stare dentro la discussione aperta dai referendum sull'autonomia. Se Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia si muoveranno insieme potrebbe finalmente prendere piede l'idea della macroregione funzionale del nord-ovest".