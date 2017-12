Automobilismo / Pilota opitergino sugli scudi

ODERZO - Il 37enne pilota Federico Alberti (nella foto) si è classificato terzo nel trofeo Italia Unicef UISP Categoria S.B. Slalom in salita.



Il campionato si è svolto in queste settimane lungo diverse salite tra Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.



Spiega Alberti: «Sono doppiamente felice sia per il risultato ottenuto sia perchè la federazione con il ricavato si aiuta l’Unicef.



Ha seguito Alberti l’istruttore Gigi Da Pieve del Team Colonna e il dottor Paolo Furlanis, oltre alla Chiurlo di Pordenone.