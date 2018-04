Autobus e tram si scontrano e si incastrano sul cavalcavia San Giuliano a Venezia, si blocca tutto

Un autobus turistico esce da via dei Petroli e non si accorge del sopraggiungere del tram, con inevitabile contatto. E' l'incidente stradale che ha causato disagi alla viabilità in direzione Venezia: il cavalcavia di San Giuliano a Mestre è rimasto bloccato per un incidente che ha coinvolto il "siluro rosso" Actv e un pullman di una ditta toscana.

La voluminosità dei mezzi ha di fatto ostruito l'intera rampa discendente del cavalcavia, oltre che via dei Petroli, costringendo gli automobilisti a cercare itinerari alternativi per raggiungere il ponte della Libertà. Nessuno nell'impatto sarebbe rimasto ferito: una persona avrebbe espresso la volontà di farsi portare in un secondo momento al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto per i rilievi gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale. Per il tempo necessario la linea T1 del tram è stata bloccata: Actv ha messo in servizio gli autobus sostitutivi. La viabilità è stata ripristinata in tarda mattinata.