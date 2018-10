Auto sotto un camion in A4, morto un 27enne

Un automobilista, di 27 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 sull'autostrada A4 tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Il giovane era al volante di un'auto quando per motivi ancora da accertare, è finito sotto un camion. L'incidente ha causato forti disagi alla circolazione e si è formata una coda lunga due chilometri.

Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto e dell'entrata di Villesse. Chi è diretto a Venezia deve uscire obbligatoriamente a Villesse. La carreggiata è ancora bloccata e sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, Polizia Stradale, 118, Elisoccorso, 115 - per estrarre la vittima dalle lamiere - e i soccorsi meccanici per liberare l'autostrada dai mezzi coinvolti nel sinistro.

La viabilità, già molto critica dalle prime ore del mattino è congestionata in più punti della rete: in A4 fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e fra Sistiana e Duino sempre verso Venezia e, infine, lungo la A23, all'altezza del bivio A4/A23 per chi è diretto a Venezia.