Auto si schianta contro un albero, 18enne e 19enne in gravissime condizioni

Tragico incidente intorno alla mezzanotte di ieri, sabato, in via Riviera a Pordenone. Una Bmw con a bordo tre giovani si è schiantata contro un albero. Il ragazzo alla guida, un 25enne di Zoppola, è rimasto illeso, mentre la 19enne di Pordenone e il 21enne di Frisanco che sedevano sul sedile anteriore e posteriore sono stati ricoverati in ospedale dove versano in gravi condizioni.

Il ragazzo alla guida, per cause non ancora chiare, ha perso il controllo della vettura e l’impatto è stato brutale.

Sul posto, oltre al personale del Suem che ha soccorso i ragazzi, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per i rilievi del caso e per ripristinare la sicurezza.