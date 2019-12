Auto si schianta contro il platano e si spezza in due. Muore il passeggero

SCORZE' - Ancora morti sulle strade del veneto. La tragedia è accaduta questa mattina a Scorzè, in provincia di Venezia.



Erano le 11 di oggi - domenica- quando, lungo via Tito Speri una Golf GTi si è schiantata contro un platano.



Vista la violenza dell'impatto, l'auto si è spezzata in due parti. Morto il passeggero: si tratta di un 45enne di Martellago.



Mentre il conducente dell'auto, 34 anni sempre di Martellago, è in gravi condizioni.



Sul posto soccorsi vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118. Rallentamenti alla circolazione stradale.