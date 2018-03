Auto senza revisione: nella Marca sono quasi 60mila

TREVISO - Sono più di trecentomila le auto private che, in Veneto, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 10,32% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it, portale internet specializzato nel confrontare polizze assicurative automobilistiche, su dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati al 31 ottobre 2017.



Secondo la rilevazione, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Verona (70.482), al secondo posto Treviso, dove le auto non in regola sfiorano le 60mila unità, 58.897 precisamente, poco meno del 13% dell'intero parco circolante.

La provincia con i valori più bassi è invece Belluno, dove le macchine fuori norma ammontano a 10.864.



Dati che, confrontati con quelli a livello nazionale, destano ancor più preoccupazione. Che il parco auto italiano non fosse giovanissimo era infatti cosa nota, ma che addirittura un veicolo su quattro non fosse in regola con la revisione è oggettivamente allarmante. In base all’analisi compiuta da Facile.it, a ottobre 2017 non avevano avuto il necessario via libera alla circolazione oltre 13 milioni di veicoli. Se si restringe l’analisi alle sole vetture private la proporzione, purtroppo non cambia di molto; non erano in regola oltre 7,4 milioni di veicoli, equivalenti al 19,50% del totale.



Partendo da dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il portale leader in Italia per il confronto delle polizze assicurative ha potuto tracciare una mappa delle aree d’Italia in cui il fenomeno delle auto non revisionate è più forte: al primo posto troviamo la Campania sia in termini assoluti (1.869.504), sia in proporzione al totale parco circolante con un inquietante 40,72% di mezzi che, in base alla norma, non potrebbero circolare. Continuando a scorrere la classifica, alle spalle della Campania si trovano, per totale veicoli non revisionati, il Lazio (1.672.195) e la Lombardia (1.661.244). Se si leggono i dati in un’ottica percentuale, invece, la medaglia di argento è conquistata dalla Sicilia (36,87%) e quella di bronzo dalla Calabria (35,14%).



Guardando la classifica dal basso, ovvero da chi è maggiormente in regola, sul totale veicoli al primo posto risulta la Valle d’Aosta con 40.334 mezzi non revisionati seguita da Molise (75.503) e Basilicata (119.832); in percentuale a guidare la classifica è invece il Trentino Alto Adige che con il 10,46% precede il Veneto (15,08%) ed il Friuli Venezia Giulia (15,61%).