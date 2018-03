Auto rimane schiacciata tra due tir in Tangenziale

Un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto si è verificato poco dopo le 9.20 sulla Tangenziale di Mestre, nei pressi dello svincolo Castellana in direzione Milano. In questo momento i soccorsi tecnici e sanitari sono sul posto: una persona, a bordo della vettura, è rimasta incastrata nell’abitacolo, schiacciata tra i due mezzi pesanti, un ribaltabile e un’autocisterna. La persona è stata estratta, risulta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Mestre.

L’incidente è avvenuto in prima corsia, sul posto operano Polstrada, Suem, Vigili del Fuoco e i mezzi ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società, che sta gestendo una mattinata difficile su più fronti.

Un altro incidente si è infatti verificato negli stessi minuti anche in prossimità del casello di Preganziol, sul Passante di Mestre, in direzione Trieste. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante: non risultano feriti.

Sempre nel veneziano, questa mattina è morto un uomo in un tragico incidente stradale tra un autobus e un furgone.