Auto fuori controllo finisce nel fossato e si capovolge: ragazzi incastrati

Grave incidente stradale nella tarda serata di venerdì a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. Un giovane ha perso il controllo dell’auto, che è finita in un fossato a lato della strada capovolgendosi per poi sbattere contro un terrapieno dell’ingresso di un cancello.

Sia il ragazzo alla guida che l’amico che era in auto con lui sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Per estrarli sono intervenuti vigili del fuoco, che poi li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Sull’accaduto ora stanno facendo accertamenti le forze dell’ordine.