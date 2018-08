Auto finisce in un fossato, muore ragazza di 14 anni

Una ragazza di 14 anni, Sinziana Remina Todoran, è morta sabato sera in un incidente stradale avvenuto a Torre di Mosto, nel veneziano. Era a bordo di una Fiat Punto, guidata da un'amica ventiduenne, che, per cause ancora da accertare, è sbandata e dopo essersi rovesciata è finita in un fossato.

I pompieri, intervenuti da San Donà, hanno estratto la passeggera e la conducente dall'automobile, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte della minorenne.

Trasferita in ospedale con un codice di media gravità la conducente. Le cause del sinistro e i rilievi dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.