Auto in canale Jesolo: sindaco, proporrò lutto cittadino

JESOLO - "È un dolore grande che ci fa riflettere, per il quale proporrò alla Giunta che si riunirà in seduta straordinaria domani, di indire il lutto cittadino".



Lo dice il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, commentando gli incidenti costati complessivamente la vita a cinque ragazzi.



"Siamo increduli e sgomenti di fronte alla morte di cinque giovani avvenuta nel corso di questa notte - sottolinea -.



Ai quattro, tra ragazzi e ragazze, che hanno perso la vita mentre tornavano a casa dopo una serata passata nella nostra spiaggia se ne aggiunge un altro deceduto alle prime luci dell'alba mentre si recava al lavoro.



Mai Jesolo aveva vissuto negli ultimi decenni una tragedia di queste proporzioni che assume un peso ancora più pregnante vista la giovane età delle persone coinvolte".



Zoggia esprime "il cordoglio, forte e sentito, di tutta la città di Jesolo alle famiglie di questi ragazzi in un momento così difficile e chiede che sia rispettata la loro la privacy. Un pensiero di vicinanza lo rivolgo poi - conclude - non solo come sindaco ma ancor più come padre".