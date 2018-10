Auto aziendali e tredicesime, da CentroMarca Banca 30milioni per le 3mila imprese artigiane

TREVISO - Potrebbero essere oltre 50mila le autovetture aziendali trevigiane da sostituire qualora venisse approvata la legge sulle misure anti inquinamento che prevede il blocco delle Euro 4.



Il rinnovo del parco automezzi è un costo ulteriore che va ad aggiungersi a tutti quelli necessari per il rinnovo tecnologico dei macchinari, investimenti indispensabili per rimanere nel mercato. Non si possono inoltre tralasciare le difficoltà che spesso sorgono all'interno delle aziende artigiane per reperire la liquidità utile per pagare tasse e oneri statali.



Per andare incontro alle necessità delle imprese trevigiane, CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia ha messo a disposizione 30 milioni di euro per le oltre 3.000 aziende aderenti a Confartigianato Imprese Treviso.



“Da oggi le nostre piccole e medie imprese avranno una nuova importante opportunità, per investire, innovare e poter competere per vincere. – ha detto il direttore generale Claudio Alessandrini – In questo contesto economico, nel quale è sempre più difficile fare impresa, vogliamo confermare la nostra vicinanza al tessuto produttivo, alle imprese artigiane, per dare nuovo impulso al sistema economico del territorio.”



La convenzione, sottoscritta ieri dal presidente Tiziano Cenedese e dal direttore generale Claudio Alessandrini per CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia e dal presidente Ennio Piovesan con il segretario Carlo Ceriana per Confartigianato Imprese Treviso, consentirà di accedere ai crediti speciali. Questo plafond sarà una vera e propria boccata d’ossigeno per le imprese artigiane che consentirà, a quanti ne avessero bisogno, di poter usufruire di crediti a tassi agevolati destinati a tre tipologie di investimenti: 10 milioni per il rinnovo tecnologico e parco automezzi; 10 milioni per la liquidità e 10 milioni per tasse e tredicesime ai dipendenti. L’accordo prevede anche il coinvolgimento di Veneto Garanzie, il consorzio fidi regionale degli artigiani.



“L’obiettivo di CentroMarca Banca è da sempre quello di sostenere concretamente le imprese, tenendo fede ai principi con i quali è stato fondato il credito cooperativo, che sono quelli del mutualismo e solidarietà, ma soprattutto affidabilità. Per tale motivo Centro Marca Banca ha sottoscritto questo importante accordo con il mandamento Confartigianato di Treviso - ha dichiarato Tiziano Cenedese - Sostenere le nostre aziende significa investire e creare sviluppo per il nostro territorio. Un sostegno che non avrà solo benefici economici, ma anche ambientali. Contribuire al rinnovamento del parco automezzi delle nostre aziende, significa infatti rendere l’aria più pulita”.



“L'accordo fra il nostro mandamento e CentroMarca Banca – hanno aggiunto Ennio Piovesan e Carlo Ceriana di Confartigianato Treviso – è nato in modo per così dire 'spontaneo'. Confrontandoci è stato subito evidente che la nostra visione dei bisogni delle aziende artigiane, in merito al credito, era la medesima della Bcc. Ad esempio, c'è un grande bisogno di investimenti e di innovazione anche in relazione ai passaggi generazionali, che interessano un gran numero delle nostre imprese. Ringraziamo la Banca per la disponibilità dimostrata, alla quale si è aggiunto come partner anche Veneto Garanzie. È una grande ed esclusiva opportunità per le nostre aziende associate: siamo certi che sapranno coglierla”.