Auto affiora dall'acqua: trovati due cadaveri

E’ stata vista affiorare un’auto dal torrente Cormor, nel comune di Carlino in Friuli. A notare la vettura sommersa a fianco della strada provinciale 70, la vigilanza privata Italpol, che ha lanciato l’allarme intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con i sommozzatori che in acqua hanno trovato i cadaveri di due persone.

Un incidente stradale finito in tragedia, quello avvenuto la scorsa notte in un orario non ancora chiaro: due uomini friulani, Massimo Zanuttia, 44 anni, e Andra Zanutta, 54, stavano percorrendo la provinciale a bordo della Mercedes quando la vettura è uscita di strada per cause ancora sconosciute, ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel torrente, rimanendo sommersa. L’incidente pare sia avvenuto senza testimoni.