Ausl Centro, sigilli a un laboratorio di confezioni cinese.

Prato, 11 mag. (AdnKronos Salute) - Sequestrato un laboratorio di confezioni cinese operante nella periferia della città. Da tempo era finito nel mirino delle operazioni di controllo e vigilanza da parte della task force del Piano regionale per il lavoro sicuro. Lo comunica l'Ausl Toscana Centro.

I tecnici della prevenzione dell'Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Pisll) di Prato - informa una nota - avevano bussato diverse volte al portone del laboratorio, rinforzato con un lucchetto, quasi a voler celare la presenza di attività lavorative all'interno e scoraggiare i tentativi di accesso da parte degli organi di vigilanza. Per accedere ai locali, infatti, è stato necessario passare da un locale adiacente e sfruttare un varco di collegamento interno.

Dallo scenario esterno sembrava si trattasse di una ditta 'non attiva', ma in realtà all'interno si nascondeva un'intensa attività produttiva con operai che lavoravano in condizione di promiscuità. E' stata riscontrata la presenza di sei loculi illegalmente ricavati nel locale laboratorio, proprio accanto alle macchine da cucire, un impianto elettrico modificato oltre alla preclusione di ogni possibile via di accesso e di fuga dalla sede, con elevato rischio per la sicurezza dei lavoratori. I tecnici della prevenzione del Dipartimento della prevenzione hanno quindi disposto l'adozione del provvedimento di sequestro.