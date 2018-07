Aumenta il traffico in a4: sabato bollino rosso

Le previsioni di Autovie Venete per il fine settimana indicano un aumento dei transiti in A4 già dal pomeriggio di domani soprattutto in direzione Trieste. Altrettanto intenso, durante tutta la giornata il flusso in A57 tangenziale di Mestre. "Bollino rosso" invece per sabato, con traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, in entrambe le direzioni, con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione mare.

Anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio si prevede traffico sostenuto - in particolare al mattino - in direzione Palmanova. Stessa situazione sulla A57 Tangenziale di Mestre. Più tranquilla la giornata di domenica con transiti elevati in entrambe le direzioni di marcia sulla A4 Venezia Trieste, mentre sulla A57, sarà la carreggiata in direzione Trieste quella più trafficata. I mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 alle 16 nella giornata di sabato, mentre domenica non potranno circolare dalle 7 alle 22.

Dalle 21 di sabato alle 6 di domenica rimarrà chiuso per lavori il tratto di A4 compreso fra Portogruaro e lo svincolo di Palmanova in direzione Trieste e il tratto dal nodo di Palmanova fino a Portogruaro in direzione Venezia. Saranno chiuse anche le entrate e le uscite dei caselli di Latisana e San Giorgio di Nogaro nonché l'entrata di Portogruaro in direzione Trieste. Chiusa anche la A23, nel tratto Udine Sud nodo di interconnessione con la A4 in direzione nodo di Palmanova nonché l'entrata di Udine Sud in direzione Palmanova. Chiuse le aree di servizio di Gonars Nord in direzione Venezia, di Gonars Sud e Fratta Sud in direzione Trieste.