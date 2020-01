Auguri Greta, l'attivista compie 17 anni

La paladina del clima, Greta Thunberg, compie oggi 17 anni. La giovane attivista che, nell'estate 2018 ha iniziato una protesta di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro il riscaldamento globale, è stata scelta dalla rivista americana Time come persona dell'anno 2019. Nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003, dalla relazione tra la cantante d'opera Malena Ernman e l'attore Svante Thunberg, a Greta è stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Avere la sindrome di Asperger "è un super potere", ha rivendicato così su Twitter la sua "diversità" come una forza che l'aiuta nella sua battaglia.



I suoi scioperi del venerdì per il clima, hanno ispirato i giovani attivisti del movimento globale Fridays for Future che reclamano da parte della classe politica azioni urgenti contro l’emergenza climatica. In poco più di un anno, sono stati 4 i Global Climate strike, ovvero gli scioperi internazionali che hanno portato milioni di persone nelle piazze delle proprie città, in più di 150 paesi.



L’eco della sua iniziativa l’ha poi portata davanti ai leader mondiali nei summit di più alto livello: dalla conferenza delle Nazioni Unite Cop24 di Katowice del 2018 al World Economic Forum di Davos e al Parlamento europeo nel 2019, dal summit sul clima di New York alla Cop25 di Madrid.