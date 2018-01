Audi si schianta a folle velocità contro il palo della luce e lo sradica

Si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce, sradicandolo. E’ in gravi condizioni l’uomo di 50 anni che ieri intorno alle 17.30 ha perso il controllo della sua Audi A1 per cause non ancora chiare.

L’incidente si è verificato in via Astichello a Vicenza. Il conducente, che era sulla vettura da solo, è stato soccorso dal personale del Suem e portato in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per rimettere in sicurezza la zona.