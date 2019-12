Atterraggio di fortuna per la mongolfiera, si ferma in mezzo alla strada a Castelfranco

FOTO di Carlo Dorella



CASTELFRANCO VENETO – Rocambolesco atterraggio sulla strada per un gruppo di turisti tedeschi che a bordo di una colorata mongolfiera stavano sorvolando Castelfranco Veneto. In realtà il velivolo faceva parte di uno stormo di una decina di palloni aerostatici che intorno alle 12 di ieri mattina è giunto sopra la città del Giorgione espressamente dalla Germania.



Un volo particolarmente interessante e certo di grande emozione, con il superamento delle Alpi che però all’altezza di un triangolo di terra tra la strada provinciale 102, via Stradone e via Pozzi di San Floriano, nell’omonima frazione castellana ha visto una delle mongolfiere in difficoltà. A notare l’accaduto Carlo Dorella, amministratore della pagina Facebook L’ora di Castelfranco, che ha dato l’allarme e in molti sono accorsi per aiutare i turisti.



Fortunatamente pur dovendo scendere sul bel mezzo di via Stradone, come spiega Dorella: “Comunque atterraggio è avvenuto in sicurezza e senza problemi”. Risolti quindi i problemi tecnici che avevano imposto al velivolo di scendere, i turisti hanno ripreso il loro volo senza alcuna conseguenza grazie anche alla collaborazione di tanti castellani accorsi per rendersi utili.