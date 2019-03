Atterra in Scozia al posto che in Germania

"Benvenuti a Edimburgo". L'annuncio del pilota di un volo della Britsh airways subito dopo l'atterraggio ha lasciato oggi sconcertati i passeggeri, che non si aspettavano affatto di arrivare in Scozia. L'aereo, racconta la Bbc, doveva infatti atterrare a Duesseldorf in Germania, ma al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato.

Una volta constatato l'errore, racconta l'emittente britannica, l'aereo è poi partito per la sua vera destinazione. Il volo era gestito dalla tedesca Wdl per contro della British Airways, che ora sta cercando di capire come sia potuto accadere il pasticcio.

"Ci siamo scusati con i clienti per l'interruzione del loro viaggio e ora li contatteremo individualmente", ha detto la compagnia britannica.