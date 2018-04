Attenzione vittoriesi, non è un box doccia

VITTORIO VENETO - Lavori in corso in Piazza Flaminio, dove è arrivata una particolare installazione temporanea realizzata da Permasteelisa su progetto dell’architetto Giorgio Borruso di Los Angeles.

L’arrivo della struttura ha immediatamente attirato la curiosità dei vittoriesi: anche se alcuni l’hanno paragonato ad un enorme box doccia, si tratta invece di un “concept architettonico”, che offre soluzioni residenziali per le nuove generazioni. Si tratta in sostanza di uno spazio che può essere usato come abitazione, ma anche come unità commerciale o di servizio, come ufficio o luogo di incontro pubblico.

E’ infatti posizionabile ovunque e trasportabile. Rimarrà in Piazza Flaminio – una volta completata l’installazione – da lunedì 9 a lunedì 16 aprile. Non sono mancati però i vittoriesi che hanno espresso la loro disapprovazione per il “nuovo arrivo”, giudicato da molti come un “pugno nell’occhio” in una piazza storica come quella serravallese.

Alcuni hanno parlato addirittura di “roulotte senza ruote”, vista la trasportabilità della struttura. L’idea è quella di accogliere investitori internazionali, soprattuto provenienti dagli Stati Uniti. Si tratta comunque di un’iniziativa destinata a discutere: i social si preparano – come sempre – a forti polemiche.