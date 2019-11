Atletica veneta, ecco il calendario della stagione invernale

TREVISO - Trentotto appuntamenti per tre mesi di gare, da gennaio a marzo. E’ ufficiale il calendario dell’atletica veneta per l’inverno 2020.



La nuova stagione, come sempre incentrata su cross, indoor, strada, trail e lanci, inizierà sabato 4 gennaio al Palaindoor di Padova (nella foto). Sull’anello coperto della Città del Santo si gareggerà ogni weekend sino al 1° marzo, per un totale di 17 giornate di gara.



Anche quest’anno, a Padova, non mancherà un evento tricolore: l’1 e il 2 febbraio il Palaindoor ospiterà i campionati italiani allievi, juniores e promesse di prove multiple. Domenica 12 gennaio è prevista l’apertura dell’annata crossistica con l’ormai classico appuntamento di Galliera Veneta, che inaugurerà i tre campionati regionali di società (assoluto, promozionale e master).



Seguiranno gli appuntamenti di Vittorio Veneto (26 gennaio), Borgo Valbelluna (16 febbraio), Pescantina (23 febbraio) e Marostica (1 marzo). Cinque manifestazioni per assegnare - su tre prove - i titoli regionali di società per il settore assoluto, promozionale e master. Gli allori regionali individuali saranno in palio a Galliera Veneta (master), Pescantina (assoluti) e Marostica (settore promozionale).



Da segnalare anche la nascita del campionato regionale di staffette di cross: la prima edizione si terrà il 21 marzo a Feltre. Su strada, tra le prove più classiche, la Giulietta & Romeo Half Marathon a Verona (16 febbraio), valida come campionato italiano assoluto di mezza maratona, la Stravicenza (15 marzo), la Maratonina della Vittoria a Vittorio Veneto (15 marzo), la Rovigo Half Marathon (22 marzo), il memorial Tomasi a Cavriè di San Biagio di Callalta e la Treviso Marathon (29 marzo).



“Sarà una stagione intensa e ricca di appuntamenti di richiamo - spiega il consigliere regionale della Fidal, Mattia Picello, responsabile della Commissione Calendario -. Compaiono due nuovi cross, entrambi nel Bellunese, a Borgo Valbelluna e a Feltre, dove debutterà il campionato regionale di staffette. Al Palaindoor di Padova potremo offrire una programmazione ampia e completa, non condizionata, com’è stato l’anno scorso, dalle partite del Calcio Padova. E’ confermata inoltre l’attività delle rappresentative regionali, sia nel cross che al coperto”.



Ecco le date del calendario veneto invernale 2020.



GENNAIO – 4: 1^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 11: 2^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale di prove multiple (Padova). 12: 3^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale di prove multiple (Padova). 12: 9° Cross “Villa Imperiale”, 1^ prova del campionato regionale assoluto di società, 1^ prova del campionato regionale promozionale di società, 1^ prova del campionato regionale master di società e campionato regionale individuale master (Galliera Veneta, PD). 12: 3^ Race.O, corsa su strada (Creazzo, VI). 18: 4^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 18-19: Campionati italiani invernali di lanci, 1^ prova regionale (Vittorio Veneto, TV). 19: 5^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 25: 6^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale assoluto (Padova). 26: 7^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale assoluto (Padova). 26: 35° Cross “Città della Vittoria”, 2^ prova del campionato regionale promozionale di società, 2^ prova del campionato regionale master di società, 1^ prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di società (Vittorio Veneto, TV).



FEBBRAIO – 1: 8^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 1-2: Campionati italiani indoor di prove multiple; allievi, juniores e promesse (Padova). 2: 9^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 8: 10^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 8-9: Campionati italiani invernali di lanci, 2^ prova regionale (sede da definire). 9: 11^ manifestazione regionale “open” indoor (Padova). 15: 12^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale individuale master (Padova). 16: 13^ manifestazione regionale “open” indoor, valida come campionato regionale individuale master (Padova). 16: 13^ Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon (Verona), valida come campionato italiano assoluto di mezza maratona 16: 1° Cross di Mel, 3^ prova del campionato regionale promozionale di società, 3^ prova del campionato regionale master di società (Mel, Borgo Valbelluna, BL). 22: 14^ manifestazione regionale “open” indoor, cadetti e Campionato Nazionale Bancari (Padova). 23: 15^ manifestazione regionale “open” indoor, cadetti e Campionato Nazionale Bancari (Padova). 23: Cross di Settimo, 2^ prova del campionato regionale assoluto di società, campionato regionale individuale assoluto, 2^ prova di qualificazione al campionato italiano di società (Settimo di Pescantina, VR). 29: campionato regionale cadetti indoor, 1^ giornata (Padova).



MARZO – 1: campionato regionale cadetti indoor, 2^ giornata, campionato regionale cadetti di prove multiple indoor (Padova). 1: Cross dei 4 Comuni, campionato regionale promozionale individuale, 3^ prova del campionato regionale assoluto di società (Marostica, VI). 14: Ultrabericus, trail (Vicenza). 15: 9° Trofeo Giavellotti Trevigiani (Vittorio Veneto). 15: 7^ Maratonina della Vittoria (Vittorio Veneto, TV). 15: 20^ Stravicenza – Trofeo Centro Commerciale Palladio (Vicenza). 21: 1^ prova del Trofeo regionale promozionale di marcia, manifestazione regionale “open” (Abano Terme, PD). 21: Campionato regionale di staffette di cross (Feltre, BL). 22: 30^ Memorial A. Tomasi, campionato regionale promozionale di corsa su strada (Cavriè di San Biagio di Callalta, TV). 22: 3^ Cronoretrone, trail (Vicenza). 22: 6^ Rovigo Half Marathon, Trofeo Rovigobanca (Rovigo). 29: Trofeo delle Province venete indoor (Conegliano). 29: 17^ Treviso Marathon (Treviso).