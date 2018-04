Atletica veneta, ecco il calendario

TREVISO - L’atletica veneta lancia la nuova stagione estiva. Oltre ottanta le manifestazioni in cartellone - da qui a dicembre - tra pista, strada e montagna. Si parte domenica 8 aprile con la prima apertura regionale su pista a San Giovanni Lupatoto (Verona) e la corsa su strada Puro 10.000 a Zanè (Vicenza).



Nel weekend successivo, con i campionati regionali di staffette in programma a Noale (Venezia), c’è già l’assegnazione dei primi titoli su pista. Appuntamento inaugurale con i campionati italiani assoluti di società su pista, il 5 e 6 maggio a Caorle (Venezia). In pista è già iniziato il conto alla rovescia per i Campionati del Mediterraneo under 23 che si terranno a Jesolo il 9 e 10 giugno.



Ma riflettori puntati anche sui meeting internazionali di Ponzano (8 giugno), Conegliano (15 giugno) e Padova (2 settembre).



Su strada, le maratone di Padova (22 aprile), Venezia (23 ottobre) e Verona (18 novembre), ma anche la Moonlight Half Marathon a Jesolo (26 maggio), La Mezza di Treviso (14 ottobre) e la Cangrande Half Marathon di Verona (18 novembre).



A Oderzo (Treviso), il 1° maggio, in concomitanza con la tradizionale gara assoluta in circuito, la seconda edizione – dopo il Test Event del 2017 – del Trofeo Opitergium European Road Race Under 20 che vedrà in lizza una dozzina di Nazionali giovanili.



Il 25 aprile, a Enego (Vicenza), la prima edizione della Festa regionale della corsa in montagna, che assegnerà i titoli regionali individuali per tutte le categorie, oltre a costituire la prova inaugurale dei campionati regionali di società (assoluto e promozionale). La Cansiglio Run, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno, il 22 luglio, coinciderà invece con il campionato regionale di Trail corto e la conclusione dei campionati regionali assoluti e promozionali di società.



Ecco le date del nuovo calendario veneto estivo (aggiornamento al 28/3).



APRILE – 8: 1^ apertura regionale su pista (San Giovanni Lupatoto, VR). 8: Puro 10.000 – 2° Trofeo “Piero Dal Santo”, strada (Zanè, VI). 14: 3° Venice Night Trail (Venezia). 15: Campionati regionali di staffette, pista, tutte le categorie (Noale, VE). 15: 4^ Rovigo Half Marathon – Trofeo Rovigobanca (Rovigo). 21-22: Campionati regionali individuali e campionati regionali di società Ass-Pro-Jun-All di prove multiple (Bovolone, VR). 22: 19^ Padova Marathon. 22: 10^ Padova Half Marathon. 22: 15° Atletica Triveneta Meeting, valido come campionato regionale di corsa (Treviso). 25: Festa della corsa in montagna, campionato regionale individuale per tutte le categorie, 1^ prova del campionato regionale assoluto e promozionale di società (Enego, VI). 25: 17° Junior Meeting (Conegliano, TV). 25: Ludi del Bo - Memorial “Alberto Pettinella”, campionato regionale universitario, 1^ prova di Coppa Veneto, pista (Piombino Dese, PD). 28: Campionato regionale Fisdir e Fispes, pista (Onigo di Pederobba, TV). 28: Campionato regionale master di Pentathlon lanci “open”, valido come prova nazionale Grand Prix Lanci (Mestre). 29: 2^ apertura regionale (San Biagio di Callalta, TV). 29: 2^ Strarzignano – Trofeo Autovega, strada (Arzignano, VI).



MAGGIO – 1: 23^ Corsa internazionale “Oderzo Città Archeologica” e Trofeo Opitergium European Road Race Under 20, strada (Oderzo, TV). 5-6: Campionati italiani assoluti di società su pista, 1^ fase regionale (Caorle, VE). 6: 3^ Bibione Half Marathon. 12: 10 Miglia dell’Aurora, strada (Camisano Vicentino, VI). 12-13: Campionati italiani allievi di società su pista, 1^ fase regionale (San Biagio di Callalta, TV). 20: Urban Trail (Bresseo di Teolo, PD). 23: 15° Memorial “Mario Carraro”, pista (Treviso). 26: 8^ Moonlight Half Marathon (Jesolo, VE). 26: 4^ MHM 10,3K, strada (Jesolo, VE). 26-27: Campionati italiani assoluti di società su pista, 2^ fase regionale (Bussolengo, VR). 27: Tofeo Coni Veneto, pista (Caorle, VE).



GIUGNO – 1: 29^ Corritreviso, campionato regionale individuale giovanile di corsa su strada. 2: 38° Trofeo Pindemonte, Gran Premio Tommasi Romano, 3° Memorial Marcolini Maria Vittoria, 2^ prova Coppa Veneto, pista (Verona). 2-3: Campionato regionale cadetti di società, pista (Bassano del Grappa, VI). 8: 28° Meeting internazionale di Ponzano – 31° Memorial Giovanni Maria Idda (Paderno di Ponzano, TV). 9-10: Campionati del Mediterraneo under 23, pista (Jesolo, VE). 10: 41° Trofeo Vimar – Campionato regionale individuale ragazzi, pista (Marostica, VI). 15: 27° Meeting Città di Conegliano – Trofeo Toni Fallai (Conegliano, TV). 16: 12° Memorial Pitch, pista (Villafranca di Verona). 16: 4^ tappa del Campionato Italiano Nordic Walking Agonistico, memorial “Alberto Gorini” (Bassano del Grappa, VI). 16-17: Campionati regionali master di società, pista (San Biagio di Callalta, TV). 17: Trofeo delle Province Trivenete, pista (Agordo, BL). 23: 2^ gara open di mezzofondo, memorial “Massimiliano Valle”, 3^ prova di Coppa Veneto, pista (Murano, VE). 29: 17° Memorial Santinello, pista (Abano Terme, PD). 30: 10° Meeting Ostacoli Veneti, 4^ prova di Coppa Veneto (Vedelago, TV).



LUGLIO – 1: 11° meeting Città di San Giovanni Lupatoto, 3° Memorial “Italo Chiavico” (San Giovanni Lupatoto, VR). 1: 1^ Bassano 10.0, campionato regionale juniores, promesse e seniores di corsa su strada, 10 km (Bassano del Grappa, VI). 7-8: campionato regionale individuale assoluto, juniores e promesse su pista (Arzignano, VI). 7-8: campionato regionale individuale ragazzi e cadetti di prove multiple (Conegliano, TV). 11: Tornado Summer Run (Mirano, VE). 15: 5^ Enego-Marcesina, trail (Piana di Marcesina, VI). 22: Cansiglio Run, campionato regionale individuale assoluto di trail corto, 2^ prova del campionato regionale assoluto e promozionale di società, 4^ prova Trail Cup Eolo Fidal Grand Prix (Pian del Cansiglio, TV). 28: 4^ Sedico GPG, strada (Sedico, BL).



AGOSTO – 11: 9^ Maratonina Città di Scorzè (Scorzè, VE). 25: 30° Giro delle Mura Città di Feltre, strada (Feltre, BL), 31: 9° Memorial Romeo Dilli, 5^ prova di Coppa Veneto, pista (Feltre, BL).



SETTEMBRE – 1: 2^ Cortina Corre, strada (Cortina d’Ampezzo, BL). 1: 28° trofeo Gino Zanon, meeting nazionale (Rossano Veneto, VI). 1-2: campionato regionale individuale master, pista (San Biagio di Callalta, TV). 2: 32° meeting Città di Padova. 2: 13^ Mezza del Brenta (Bassano del Grappa, VI). 8: Bibione is surprising run, strada (Bibione, VE). 9: Diecimila sul Graticolato Romano, campionato regionale master, 10 km, strada (S. Giorgio delle Pertiche, PD). 12: Mennea Day (Rovigo). 15: 6^ tappa Campionato italiano di Nordic Walking, memorial “Alberto Gorini” (Mestre, VE). 15-16: Campionati italiani allievi di società, 2^ fase regionale, pista (sede da definire). 15-16: campionato regionale cadetti di società di prove multiple (Belluno). 16: 5^ Stravicenza 21, Trofeo Cemes, mezza maratona (Vicenza). 22-23: Lupatotissima (S. Giovanni Lupatoto, VR). 22-23: Campionati regionali individuali cadetti su pista (Bassano del Grappa, VI). 23: Melcalin Run, edizione zero, strada (Marcon, VE). 29-30: Campionati italiani allievi di società su pista, finale B Nord-Est (Vicenza). 30: campionato regionale ragazzi di società, pista (San Biagio di Callalta, TV). 30: Campionato regionale individuale di Nordic Walking “open” (Vicenza).



OTTOBRE –14: 5^ La Mezza di Treviso – International Half Marathon (Treviso). 21: 6^ La 10 di Bardolino, strada (Bardolino, VR). 21: Trofeo regionale giovanile di marcia, 3^ prova; campionato regionale assoluto di marcia, strada (Longarone, BL). 28: 33^ Huawei Venicemarathon (Stra-Venezia). 28: 4^ VM 10,4 KM (Mestre, VE).



NOVEMBRE –3: 3^ Corri la Mezza alle Terme (Galzignano Terme, PD). 4: 11^ Mezza Maratona dei 6 Comuni (Malo, Thiene, Villaverla, VI). 4: 3^ 30 km delle Piccole Dolomiti (Schio, San Vito Leguzzano, Malo, Marano, Thiene, Villaverla VI). 18: 16^ Verona Marathon (Verona). 18: 5^ Cangrande Half Marathon (Verona). 18: Last 10 km (Verona).



DICEMBRE – 2: 9^ Prosecco Run, strada (Vidor, TV). 16: 7^ Maratonina della Città Murata, memorial “Lino Pasquale” (Cittadella, PD).

