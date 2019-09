Atletica / Treviso quinta al Trofeo di Majano

TREVISO - Treviso ai piedi del podio nel Trofeo internazionale Città di Majano.



Dopo l’eccellente secondo posto del 2018, la rappresentativa provinciale giovanile guidata da Sandro Delton, è giunta quinta, confermandosi ai vertici in una rassegna pesantemente condizionata dal maltempo, con alcune gare sospese e altre neppure iniziate, tra le quali le staffette dove gli atleti della Marca sono tradizionalmente molto competitivi.



Treviso ha messo in vetrina due gioielli: il velocista Loris Tonella, primo negli 80 metri in 9”08, e il mezzofondista Giovanni Lazzaro, senza rivali nei 2000 metri in 6’10”59.



Il bilancio della trasferta a Majano comprende anche l’argento del “ragazzo” Marco Altinier nel vortex (58.66), specialità in cui ha fatto ancora meglio Giovanni Sciancalepore, in gara però fuori classifica (61.28). Bronzi per la cadetta Sofia Tonon nei 1000 metri (3’10”85), per il coetaneo Manuel Bresolin nei 100 ostacoli (14”20 ventoso, dietro anche a Giacomo Zuccon, 14”17, impegnato fuori classifica) e per la “ragazza” Carolina Dufour nel lungo (4.43).



Il bottino complessivo per la Marca conta dunque due ori, un argento e tre bronzi. Vittoria di squadra, come l’anno scorso, alla selezione regionale del Friuli-Venezia Giulia, davanti a Padova, Venezia e alle Marche. Treviso, quinta, ha preceduto altre 12 rappresentative, quattro delle quali straniere.



I risultati degli atleti trevigiani.



MASCHILI. CADETTI. 80 (vento +1.6 m/s): 1. Loris Tonella (Nuova Atl. Roncade) 9”08. 2000: 1. Giovanni Lazzaro (Atl. Quinto Mastella) 6’10”59; fuori classifica: Sofyan Goudadi (Atl. Valdobbiadene) 6’14”29. 100 hs (+3.8): 3. Manuel Bresolin (Atl. Pederobba) 14”20; fuori classifica: Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 14”17. Alto: 8. Riccardo Masi (Atl. Santa Lucia di Piave) 1.63. Lungo: 7. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 5.67 (+0.5). Disco: 9. Damiano Busatto (Atl. Santa Lucia di Piave) 27.75. RAGAZZI. 60: 5. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 8”23. 600: 7. Elia Giusto (Nuova Atl. Roncade) 1’45”57. Alto: 6. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.42. Vortex: 2. Marco Altinier (Running Team Conegliano) 58.66; fuori classifica: Giovanni Sciancalepore (Atl. Santa Lucia di Piave) 61.28.



FEMMINILI. CADETTE. 80 (+0.1): 12. Francesca Mariotto (Atl. Santa Lucia di Piave) 10”87. 1000: 3. Sofia Tonon (Silca Ultralite) 3’10”85, fuori classifica: Elisa Maglione (Stiore Treviso) 3’32”74. 80 hs (+1.1): 10. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 13”21. Lungo: 12. Elena Roncato (G.A. Vedelago) 4.61 (+1.1). Peso: 5. Anna Giacomin (Nuova Atl. Roncade) 10.10. Giavellotto: 15. Silvia Minato (Atl. Santa Lucia di Piave) 22.80. RAGAZZE. 60: 7. Veronica Zanardo (Atl. Santa Lucia di Piave) 8”66. 600: 7. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1’48”89; fuori gara: Beatrice Buso (Trevisatletica) 1’50”67. Lungo: 3. Carolina Dufour (Atl. Santa Lucia di Piave) 4.43. Peso: 7. Serena De Noni (Atl-Etica San Vendemiano) 9.44; fuori classifica: Ludovica De Luca (Atl. Santa Lucia di Piave) 9.64.



CLASSIFICA PER RAPPRESENTATIVE: 1. Friuli-Venezia Giulia 266 punti, 2. Padova 251, 3. Venezia 242.5, 4. Marche 238.5, 5. Treviso 229.5 (seguono altre 12 rappresentative).