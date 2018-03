Atletica, Treviso al Trofeo delle Province

TREVISO - Marca al via del Trofeo delle Province indoor, in programma domenica 11 marzo a Verona con la partecipazione delle selezioni under 14 delle sette province del Veneto. Si gareggerà in un triathlon composto da 30 metri di corsa, salto in alto e lancio della palla.



In chiusura, staffetta mista. I convocati trevigiani. Ragazze: Elisa Maria Menegotto, Sara Pincin (Atl. Montebelluna); Ginevra Vedova, Giulia Pavan, Benedetta Dalla Mora (Trevisatletica); Ester Checuz, Silvia Filippetto (Atl. Pederobba); Veronica Zanardo, Margherita Zaia (Atl. Santa Lucia di Piave); Emma Carniato, Cecilia Feltrin (Atl. Ponzano); Eleonora Favaretto (Atl. Quinto Mastella). Ragazzi: Alessandro Vanzella, Tommaso Veldhuyzen (Atl. Stiore); Giovanni Zuccon, Filippo Bisetto (Trevisatletica); Nicola Roma (Vittorio Atletica); Federico Pizzato, Marco Altinier (Running Team Conegliano); Nicolò Zanini (Atl. Montebelluna); Andrea Bortoluzzi (Atl-Etica San Vendemiano); Elias Cecchinato (Atl. Mastella Quinto); Klevis Rotani (Atl. San Biagio); Damiano Busatto (Atl. Santa Lucia di Piave). Nel weekend, a Montebelluna e Ponzano, sono in programma i campionati provinciali giovanili di lanci invernali.



Sabato 10 marzo, a Montebelluna, di scena cadetti e ragazzi.



Per i cadetti sono previsti peso, giavellotto, disco e martello, mentre i ragazzi si sfideranno nel peso e nel vortex. Inizio alle 15.30. Domenica 11 marzo, a Ponzano, in pedana gli esordienti A, impegnati nella palla e nel vortex. Inizio alle 9.30.