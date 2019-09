Atletica, a Roncade la Finale B dei Societari Allievi

RONCADE - La rinnovata pista di Roncade, nel Trevigiano, sabato 28 e domenica 29 settembre, ospita la finale B Gruppo Nord-Est dei campionati italiani allievi di società.



Ventitré le squadre al via: 11 maschili e 12 femminili. La composizione della finale riflette i risultati delle due fasi regionali su cui è articolata la prima parte della rassegna di società under 18.



In campo maschile gareggeranno Vis Abano, Fondazione Bentegodi, Team Treviso, Atl. Biotekna Marcon, Athletic Club Firex Belluno, Pistoiatletica 1983, Assindustria Sport Padova, Atletica Brugnera Friulintagli, Atletica Prato, Vittorio Atletica e Atletica San Biagio. Al femminile, in pista Atletica Brugnera Friulintagli, Team Treviso, Us Quercia Trentingrana, Atl. Malignani Lib. Udine, Vis Abano, Cus Trieste, Atletica Riviera del Brenta, Trevisatletica, Fondazione M. Bentegodi, Vittorio Atletica, Athletic Club Firex Belluno e Assindustria Sport Padova. Il due volte campione italiano di categoria (cross e pista), Nicolò Bedini (Atl. San Biagio), doppierà 1500 e 3000 metri. Mentre nel giavellotto (oltre che nel peso) sarà in pedana Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), che il 22 settembre a San Vito al Tagliamento ha lanciato a 70.51.



Tra le allieve, riflettori puntati su tre campionesse italiane in carica: l’eptatleta Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), attesa da salto in alto, 100 ostacoli e 4x400, la marciatrice Alexandrina Mihai (Fondazione M. Bentegodi) e la giavellottista Milena Busi (Atl. Brugnera Friulintagli) che a Roncade, oltre che nella specialità preferita, sarà impegnata nel martello e nella 4x100. Organizza la Nuova Atletica Roncade (Bruno Guseo, tel. 329-3017975). Sabato le gare inizieranno alle 15, domenica alle 9.



In contemporanea con la finale B Gruppo Nord-Est si svolgeranno anche le altre finali previste del campionato italiano allievi di società. A Bergamo, nella finale A, valida per l’assegnazione degli scudetti giovanili, sarà di scena, con entrambe le formazioni, l’Atletica Vicentina, campionessa italiana uscente al maschile (quattro titoli nelle ultime cinque stagioni).



In gara inoltre la formazione maschile del Gs Fiamme Oro Padova. Quattro squadre venete femminili, Gs Fiamme Oro Padova, Gs La Piave 2000, Expandia Atl. Insieme Verona e Libertas Valpolicella Lupatotina, saranno invece impegnate nella finale B Gruppo Adriatico, in programma a Modena.



PROVE MULTIPLE CADETTI – Sabato 28 e domenica 29 settembre, allo stadio comunale di San Biagio di Callalta, è in programma il campionato regionale di società cadetti di prove multiple, rassegna che precede di una settimana i campionati italiani individuali e per regioni di categoria, in calendario il 5 e 6 ottobre a Forlì. I cadetti gareggeranno nell’esathlon (100 hs, alto, giavellotto, lungo, disco e 1000 metri), le cadette nel pentathlon (80 hs, giavellotto, lungo, alto e 600 metri). Cinquantasette gli iscritti: 31 cadetti e 26 cadette. Sabato inizio alle 15.15, domenica in pista dalla 9.30. Organizza l’Atletica San Biagio. ISCRITTI



NORDIC WALKING - Nordic walking in passerella domenica 29 settembre a Vicenza. In Campo Marzo è in programma il campionato regionale assoluto, promesse, juniores, allievi e master per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. La manifestazione ha invece carattere "open" per le altre regioni. Organizza il Gs Alpini Vicenza. Alle 15.30 la partenza della gara femminile, sui 5 km; alle 16.30 il via della prova maschile, sui 10 km.

TROFEO CONI – Sei atleti veneti sono impegnati oggi, venerdì 27 settembre, a Crotone, nella sesta edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport, rassegna che coinvolge tremila atleti a livello under 14 di 34 Federazioni sportive nazionali e 9 Discipline sportive associate.



L’atletica veneta sarà rappresentata da Getahun Montresor (Expandia Atl. Insieme Verona), Giacomo Rottin (Atl. Villorba), Pierluigi Ellero (Gs Fiamme Oro Padova), Vittoria Masiero (Atl. Vis Abano), Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) e Nicole Capitanio (Csi Atl. Provincia di Vicenza). Il Trofeo Coni Kinder+Sport prevede per l’atletica leggera tre tipologie di tetrathlon.