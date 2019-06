Atletica, provinciali di staffette

VITTORIO VENETO - Atletica Santa Lucia di Piave e Trevisatletica hanno recitato da protagoniste nel campionato provinciale giovanile di staffette, andato in scena sabato sul rinnovato impianto di Vittorio Veneto.



Una novantina le squadra al via, con rappresentanza anche della provincia di Venezia. L’Atletica Santa Lucia di Piave ha vinto quattro titoli provinciali, confermando l’ottimo momento del suo vivaio.



Tre ori, invece, per Trevisatletica, altro club di primissimo piano nel panorama del movimento giovanile di Marca, che aveva già fatto doppietta nella rassegna allievi disputata a Vedelago.



Non sono mancate le prestazioni di rilievo: 54” netti per la 4x100 ragazze dell’Atletica Santa Lucia di Piave e 51”2 per la 4x100 cadette di Trevisatletica, risultati da oltre 900 punti a tabella.



Risultati



Maschili. Cadetti. 4x100: 1. Atl. Santa Lucia di Piave (Pol, Tessarolo, Panatta, Barbari) 46”5, 2. Trevisatletica (Di Giovanna, Baseggio, De Lazzari, Zuccon) 47”7, 3. Atl. Pederobba (Frare, Galli, Fasan, Bresolin) 48”0. 3x1000: 1. Us Atl. Quinto Mastella (De Benetti, Doro, Lazzaro) 8’50”8, 2. Vittorio Atletica (De Noni, Tocchet, Cao) 9’07”4. Svedese: 1. Trevisatletica (Di Giovanna, Baseggio, Zuccon, Bisetto) 2’11”3, 2. Santa Lucia di Piave (Panatta, Tessarolo, Barbari, Pol) 2’11”9, 3. Atl. Pederobba (Fasan, Galli, Bresolin, El Aamrani) 2’14”5.



Ragazzi. 4x100: 1. Atl. Santa Lucia di Piave (Santin, Palù, Sciancalepore, Mazzero) 53”7, 2. G.A. Coin (Marzola, Fogliato, Faronato, Todaro) 54”8, 3. G.A. Vedelago (Zavan, Ierardi, Basso, Frigo) e Trevisatletica (Azzolina, Zavatarelli, Cappadona, Frisetti) 55”4. 3x800: 1. Nuova Atl. Tre Comuni (Ruffoni, Roman, Gardenal) 7’43”4, 2. G.A. Coin (Mattiuzzo, Tomassini, Faronato) 7’48”9, 3. Atl. Montebelluna (Chawki, Gottardello, Simon) 8’17”2, 4. Atl-Etica San Vendemiano (Rui, Franceschin, Calciati) 8’20”7. Svedese: 1. Atl. Audace Noale (Roncato, Marchiori, Favaretto, Sabar) 2’25”6, 2. Atl. Ponzano (Martini, Gajo, Mattucci, Piovesan) 2’37”6, 3. Atl. San Biagio (Bisetto, Barbaran, Brazzo, Onosa) 2’39”4, 4. G.A. Vedelago (Ierardi, Basso, Zavan, Frogo) 2’39”7.

Femminili.

Cadette. 4x100: 1. Trevisatletica (Dalla Mora, Vedova, Pavan, Masutti) 51”2, 2. Atl. Ponzano (Barbisan, Feltrin, Spessotto, Fighera) 52”7, 3. G.A. Vedelago (Andreazza, Fontana, Perinello, Bordignon) 54”8. 3x1000: 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto (Dal Mas, Passone, Tonon) 9’58”8, 2. Vittorio Atletica (Ros, Poser, Pin) 10’46”2. Svedese: 1. Trevisatletica (Pongiluppi, Vedova, Dalla Mora, Masutti) 2’30”7, 2. Atl. Ponzano (Feltrim, Baseggio, Spessotto, Carniato) 2’34”4, 3. G.A. Vedelago (Bordignon, Fontana, Perinello, Zandonà) 2’36”8. Ragazze. 4x100: 1. Atl. Santa Lucia di Piave (De Luca, Lot, Dufour, Zanardo) 54”0, 2. Atl. Silca Conegliano (Mazzer, Bottega, De Noni, Agyekum) 56”0, 3. Vittorio Atletica (Marino, Poser, De Osti, Salvador) 57”7. 3x800: 1. Atl. Silca Conegliano (Camerotto, De Noni, Bottega) 8’08”4, 2. G.A. Coin (Miniutti, Amadio, Tognacci) 8’23”5, 3. Trevisatletica (Genovese, Buso, Agbortabi) 8’26”5, 4. Atl. Pederobba (Canetti, Ibrahimi, Tittoto) 9’07”8. Svedese: 1. Atl. Santa Lucia di Piave (Lot, De Luca, Dufour, Zanardo) 2’39”8, 2. Atl. Silca Conegliano (Mazzer, Camerotto, Da Ros, Agyekum) 2’49”4, 3. Atl. Ponzano (Delton, Fabris, Berto, Tozzato) 2’49”9.



Nella foto: il podio della 4x100 cadetti con il presidente del Comitato provinciale Fidal di Treviso, Oddone Tubia.