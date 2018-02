Atletica, a Modena trionfa il Veneto

TREVISO - Un Veneto da record nell’incontro indoor per rappresentative regionali under 20 di Modena. L’acuto di giornata arriva dal non ancora sedicenne Federico Guglielmi (Biotekna Marcon), che corre i 60 metri in 6”83, eguagliando la miglior prestazione italiana di categoria, appartenente dal 1985 – 33 anni fa - a Michele Lazazzera.



La selezione regionale porta sul gradino più alto del podio anche Cristopher Cecchet (60 ostacoli juniores), Fabio Pagan (lungo juniores), Desola Oki (60 ostacoli juniores), Alessio Sommacal (60 ostacoli allievi), Liyu Scarlassara (alto allievi) e Giada Pozzato (asta allieve). Sette vittorie in totale, oltre a numerosi piazzamenti sul podio, lanciano il Veneto, come già nel 2017, al primo posto nella classifica di squadra (89 punti), davanti alla Toscana e all’Emilia Romagna (77 punti a testa).



I risultati veneti.



Juniores maschili. 60: 3. Matteo Merzi (Atl. Insieme Verona) 7”00, 8. Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport Padova) 7”17 (batt.). 60 hs: 1. Cristopher Cecchet (Athletic Club Firex Belluno) 8”13, 4. Riccardo Miglietta (Atl. Vicentina) 8”49. Alto: 3. Tiziano Feletto (Atl-Etica San Vendemiano) 1.94. Lungo: 1. Fabio Pagan (G.A. Coin Venezia 1949) 6”85. Juniores femminili. 60: 5. Martina Rigoni (Gs Fiamme Oro Padova) 7”88, 6. Ilenia Carraro (Assindustria Sport Padova) 7”91 (7”88 batt.) 60 hs: 1. Desola Oki (Gs Fiamme Oro Padova) 8”39, 2. Alice Muraro (Atl. Vicentina) 8”84. Asta: 5. Giovanna Maracci (Assindustria Sport Padova) 2.95. Lungo: 3. Gloria Gollin (Atl. Vicentina) 5.39. Allievi. 60: 1. Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon) 6”83, 2. Abdou Mourou Guene (Atl. Vicentina) 6”94. 60 hs: 1. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) 8”23, 6. Daniele Roverato (Ass. Atl. Nevi) 8”71 (8”34 batt.). Alto: 1. Liyu Scarlassara (Atl. Vicentina) 1.88. Lungo: 4. Mattia Ghiraldo (Ass. Atl. Nevi) 6.38. Allieve. 60: 2. Hope E. Esekheigbe (Assindustria Sport Padova) 7”76, 3. Elisa Visentin (Atl. Biotekna Marcon) 7”87. 60 hs: 4. Elena Baccarin (Vis Abano) 9”05, 7. Livia Ettari (Trevisatletica) 9”31. Asta: 1. Giada Pozzato (Fondazione M. Bentegodi) 3.50. Lungo: 5. Laura Moro (Assindustria Sport Padova) 5.20.