Atletica, campionati societari / Rebecca Sartori vola nei 400 ostacoli

SAN BIAGIO DI CALLALTA – Rebecca Sartori (G.A. Bassano) vince i 400 ostacoli in 59”56 nella seconda giornata della prima fase veneta dei campionati italiani assoluti di società, in svolgimento a San Biagio di Callalta.



La semifinalista olimpica Yusneysi Santiusti Caballero (Assindustria Sport Padova) torna alla vittoria negli 800, dopo l’argento di ieri nei 400, correndo in 2’10”84. Al maschile, 1’50”61 del romeno d’adozione padovana Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite). La junior Diletta Fortuna (Atl. Vicentina) s’impone nel disco con 44.87. Gare in condizioni difficili a causa di vento e pioggia: l’asta femminile è stata rinviata a data da destinarsi.



RISULTATI



UOMINI. 200 (+1.0): 1. Pietro Pivotto (Atl. Biotekna Marcon) 21”33, 2. Michele Rancan (Atl. Vicentina) 21”46, 3. Matteo Merzi (Expandia Atl. Insieme Verona) 21”87. 800: 1. Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite) 1’50”61, 2. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 1’51”16, 3. Ossama Meslek (Atl. Vicentina) 1’51”60. 5000: 1. Lorenzo Botter (Atl. Ponzano) 14’59”71, 2. Marco Fontana Granotto (Expandia Atl. Insieme Verona) 15’06”93, 3. Daniel Turco (Fondazione Bentegodi) 15’08”57. 400 hs: 1. Andrea Forcato (Assindustria Sport Padova) 52”84, 2. Matteo Bonora (Team Treviso) 52”99, 3. Giacomo Zuccon (Trevisatletica) 54”14. Alto: 1. Giuseppe Carollo (Trevisatletica) 1.97, 2. Manuel Lando (Atl. Vicentina) 1.94, 2. Alberto Murari (Atl. Adige) 1.94. Lungo: 1. Alessio Guarini (Atl. Biotekna Marcon) 7.20 (+1.9), 2. Gianluca Santuz (Atl. Vicentina) 7.06 (+1.4), 3. Fabio Pagan (G.A. Coin) 7.03 (+2.0). Martello: 1. Michele Friso (Assindustria Sport Padova) 56.67, 2. Luca Marchiori (Assindustria Sport Padova) 50.01, 3. Catalin Bodean (Atl. Vicentina) 49.88.



DONNE. 200 (+2.8): 1. Alice Murari (Fondazione Bentegodi) 24”44, 2. Moillet Kouakou (Atl. Vicentina) 24”85, 3. Ilenia Carraro (Assindustria Sport Padova) 25”12. 800: 1. Yusneysi Santiusti Caballero (Assindustria Sport Padova) 2’10”84, 2. Irene Vian (Atl. Riviera del Brenta) 2’11”30, 3. Natascia Meneghini (Trevisatletica) 2’12”45. 5000: 1. Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) 16’52”21, 2. Laura Dalla Montà (Assindustria Sport Padova) 17’57”27, 3. Eleonora Lot (Atl. Ponzano) 17’59”35. 400 hs: 1. Rebecca Sartori (G.A. Bassano) 59”56, 2. Alice Muraro (Atl. Vicentina) 1’03”63, 3. Arianna Siviero (Atl. Lib. Sanp) 1’05”03. Disco: 1. Diletta Fortuna (Atl. Vicentina) 44.87, 2. Greta Zin (Assindustria Sport Padova) 42.33, 3. Elena Sartori (Vittorio Atletica) 41.01.



SABATO A PONZANO IL TROFEO GIOVANILE VENETO



Un poker di frecce: la 4x100 cadetti dell’Atletica Santa Lucia di Piave ha realizzato uno dei migliori risultati tecnici della manifestazione provinciale che sabato 11 maggio, a Ponzano, coincideva con una tappa del Trofeo Giovanile Veneto. Vittorio Pol, Marco Tessarollo, Francesco Barbari e Ilario Camerotto hanno corso in 46”3, offrendo un notevole progresso rispetto alle precedenti uscite dei quartetti dell’Atletica Santa Lucia di Piave. Camerotto ha anche vinto i 300 in 37”6, migliorando il primato personale di quasi tre secondi. Tra i più giovani, applausi per la “ragazza” Elisa Zandonella (Silca Conegliano), arrivata a 42.57 nel lancio del vortex.



Risultati.



MASCHILI. Cadetti. 300: 1. Ilario Camerotto (Atl. Santa Lucia di Piave) 37”6, 2. Manuel Bresolin (Atl. Pederobba) 37”8. Asta: 1. Cesare Menegon (Atl. Montebelluna) 2.80. Marcia (5 km): 1. Martino Bressan (Vittorio Atletica) 31’28”7. 4x100: 1. Atl. S. Lucia di Piave A (Pol, Tessarollo, Barbari, Camerotto) 46”3. Ragazzi. 60: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 8”2. Alto: 1. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 1.43. Peso: 1. Luca Onosa (Atl. San Biagio) 11.41. Marcia (2 km): 1. Matteo Pavan (Trevisatletica) 12’10”8.



FEMMINILI. Cadette. 300: 1. Greta Masutti (Trevisatletica) 43”5. Alto: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 1.49. Asta: 1. Genny Gava (Atl-Etica San Vendemiano) 2.20. Lungo: 1. Matilde Spessotto (Atl. Ponzano) 4.84. Marcia (3 km): 1. Agnese Zanatta (Atl. Ponzano) 16’46”7. 4x100: 1. Trevisatletica A (Dalla Mora, Masutti, Pongiluppi, Vedova) 52”7. Ragazze. 1000: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 3’24”9, 2. Valentina Schiavinato (Atl. Ponzano) 3’30”2. 60 hs: 1. Carolina Dufour (Atl. Santa Lucia di Piave) 10”0, 2. Wally Spagnol (Trevisatletica) 10”1, 3. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 10”2. Lungo: 1. Veronica Zanardo (Atl. Santa Lucia di Piave) 4.12. Vortex: 1. Elisa Zandonella (Atl. Silca Conegliano) 42.57.