Atl-Etica San Vendemiano correrà con Assindustria Padova

SAN VENDEMIANO – Il simbolo della società è un asino. Un asino con le ali, che ha imparato a volare in fretta. Guai mettere limiti ai sogni e alla fantasia.



Nata appena un anno fa, ATL-Etica San Vendemiano è già pronta a spiccare il volo. Una delle novità che inaugura la seconda stagione d’attività del club, guidato dalla presidente Mariangela Di Benedetto e dal responsabile tecnico Andrea De Lazzari, si chiama Assindustria Sport Padova. ATL-Etica ha infatti concluso una partnership con lo storico club patavino, il cui nome, da questa stagione, campeggerà anche sulle divise degli atleti della società di San Vendemiano.



L’iniziativa è stata presentata ieri sera, nella sala consiliare del Comune di San Vendemiano. Tra gli intervenuti, oltre ad atleti, dirigenti e tecnici della società, il sindaco Guido Dussin, il consigliere regionale Sonia Brescacin, il vice presidente del Comitato provinciale della Fidal, Luigi Durigon, e gli sponsor del team.



Assindustria Sport, società di atletica leggera fondata nel 1971 dall’allora Associazione Industriali della provincia di Padova, è una realtà che conta 600 tesserati suddivisi in 14 formazioni che spaziano dal settore giovanile sino ai master. Oltre all’attività promozionale e agonistica, Assindustria Sport Padova ha saputo dare vita a manifestazione di risonanza internazionale come il meeting “Città di Padova” e la Padova Marathon. E’ insomma una delle società di maggior importanza e prestigio nel panorama dell’atletica italiana.



Dal 2019 ATL-Etica entrerà nell’orbita del club maggiore: significa che la società trevigiana continuerà a svolgere attività giovanile e a curare il settore dell’impiantistica, ma saranno frequenti gli interscambi tecnici e dirigenziali con l’Assindustria Sport Padova. Non solo: gli atleti di San Vendemiano transiteranno al club maggiore non appena usciranno dal settore giovanile, trovando così continuità nel loro impegno sportivo.



“ATL-Etica si è ispirata ai valori espressi da Assindustria Sport Padova per la stesura del proprio codice etico – ha spiegato Andrea De Lazzari -. Ci siamo incontrati con i dirigenti della società padovana e abbiamo definito di intraprendere un percorso di collaborazione che ci porterà lontano, oltre i confini provinciali”.



Forte di questa nuova partnership, ATL-Etica è pronta a lanciare il Progetto Scuola, un’iniziativa che porterà l’atletica nelle scuole elementari e medie del comprensorio, mettendo in campo un approccio nuovo: improntato sulla multidisciplinarietà, tanto che al fianco degli allenatori delle società (tra i quali figura anche l’ex campionessa mondiale indoor di salto in alto, Hristina Kaltcheva) saranno coinvolti anche i collaboratori tecnici del negozio di articoli sportivi Decathlon di San Fior.



A proposito di partnership, in questo prima anno d’attività ATL-Etica ha consolidato un gruppo di sponsor costituito, oltre che da Decathlon, da Volksbank, Birra San Gabriel, Manuel Caffè e TFM Meccanica. Lo sponsor tecnico della società è invece Karhu, storica azienda d’origine finlandese.



Nel pool di sostenitori di ATL-Etica entra inoltre, da quest’anno, con un ruolo di grande importanza, Europe Energy, gruppo attivo nella vendita di energia elettrica e gas sui mercati internazionali. L’accordo di partnership è triennale. Il logo del Gruppo Europe Energy, già coinvolto in importanti sponsorizzazioni internazionali (MotoGP Yamaha Petronas), sarà presente sulle divise e sul merchandising della squadra.



“Siamo molto felici di entrare a far parte della famiglia ATL-Etica – ha commentato Matteo Ballarin, Chairman of the Board del Gruppo Europe Energy -. Per la nostra azienda è motivo d’orgoglio essere affiancati ad una realtà come quella di ATL-Etica che fa del codice etico il proprio punto di forza. L’attenzione ai temi sociali che questa società pone al centro della propria attività è la base di quel modello di comunità che cerchiamo sempre nei nostri partner. Il Gruppo è coinvolto in importanti sponsorizzazioni internazionali, ma rimaniamo sempre molto vicini a realtà del territorio come ATL-Etica che rappresentano il cuore del concetto di famiglia a noi tanto caro”.



L’attività di ATL-Etica si ispira ai valori tecnici e culturali espressi dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport, dalla Carta del Fair Play del Coni e dalla Carta Etica dello Sport della Regione del Veneto. L’accettazione di questi valori accomuna tutti coloro che entrano a far parte del sodalizio: gli atleti e le loro famiglie, i dirigenti, i tecnici, persino gli sponsor. ATL-Etica, infatti, accetta tra i propri partner solo aziende che siano in possesso di un codice etico e si prefiggano obiettivi in linea con i valori perseguiti dalla società sportiva. Europe Energy ha le carte in regola per dare il giusto impulso alla crescita della società.



Nelle immagini, la conferenza di presentazione (foto MARSURA)