Asta deserta per il Victoria Sport e l'ex Carnielli, si va a trattativa privata

VITTORIO VENETO - Ancora deserte le aste per l’ex Carnielli e il Victoria Sport: nessuna offerta infatti è stata presentata entro il termine fissato per mercoledì 14 marzo.

Ora si va quindi a trattativa privata, con un alto ribasso dei prezzi. Il valore dei due immobili, che appartenevano alla fallita Cerfim, è crollato nel tempo: basti pensare che la base d’asta per il Victoria Sport era di 2 milioni e 400mila euro, a fronte dei 5 milioni e 250mila chiesti nel 2013.

Stessa sorte per l’ex Carnielli: nel 2013 si partiva da 4 milioni e mezzo, scesi a 2 milioni e 100mila euro della base d’asta del 2018. Come riporta il Gazzettino, la struttura di via De Nadai rimarrà comunque a destinazione sportiva, com’era stata progettata.