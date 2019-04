Asolo tra le mete gettonate più gettonate in Italia per il ponte di Pasqua

ASOLO – Asolo prima nella classifica stilata dall’Associazione Produttori di Caravan relativa alle mete enoturistiche più gettonate dai camperisti per il ponte dei prossimi giorni.

Il borgo trevigiano arriva prima di località molto note, come Bolgheri, in Toscana, seconda, San Gimigiano, sempre in Toscana, terza, e Barolo, in quarta posizione.

Seguono, nell’ordine, Casale Monferrato (Piemonte), Montefalco (Umbria), Bormio (Lombardia), Caltagirone (Sicilia), Trani (Puglia) e Scanno (Abruzzo).

Il maxiponte da Pasqua al primo maggio, sempre secondo Associazione Produttori Caravan, riguarderà “soprattutto la scoperta dei luoghi dell’enoturismo: complice lo stato di salute di un comparto del Made in Italy che vede volare tutti i propri indicatori – primi produttori al mondo, export per 6.2 miliardi, volumi in crescita del 6% – anche le zone di produzione, i vigneti e le cantine suscitano un sempre maggior fascino nei turisti in caravan camper”.