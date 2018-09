Asolo aderisce a Wiki Loves Monuments, concorso per valorizzare patrimonio culturale

ASOLO - La Città di Asolo ha deciso di valorizzare i beni culturali di sua competenza (Palazzo Beltramini, Museo Civico, Loggia della Ragione, Castello Regina Cornaro, Torre Civica, Torre Reata, Rocca di Asolo, Teatro Duse, Cimitero Monumentale di S. Anna, Maglio di Pagnano) riconfermando l’adesione a Wiki Loves Monuments 2018: il più grande concorso fotografico al mondo, nato con l’obiettivo di tutelare la memoria dei monumenti e renderli accessibili a tutti attraverso Wikipedia e Wikimedia Commons. Il concorso, promosso da Wikimedia Italia e giunto quest’anno alla settima edizione, si svolge dall’1 al 30 settembre 2018 ed è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini (fotografi professionisti e dilettanti senza alcuna restrizione di età), che sono chiamati a immortalare e pubblicare con licenza libera scatti che ritraggono i monumenti del nostro Paese.

L’edizione 2018 è realizzata grazie al sostegno di Base Milano, Icom Italia - International Council of Museums, Touring Club Italiano, Fondation Grand Paradis ed è sostenuto anche dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turisimo. A partire dalla prima edizione italiana, nel 2012, sono più di 70.000 gli scatti raccolti per Wiki Loves Monuments: le immagini sono riutilizzabili gratuitamente da parte di tutti – istituzioni comprese – per ogni scopo, anche commerciale.

Le fotografie vengono inoltre utilizzate per arricchire le oltre 44 milioni di voci in 294 lingue diverse di Wikipedia, la grande enciclopedia libera: questo fa sì che le immagini del patrimonio culturale italiano si possano diffondere in modo virale sul web e che tutto il mondo le possa ammirare. Oltre a promuovere lo sviluppo di una cultura libera e accessibile a tutti, il concorso ha anche un’importante valenza sociale in un Paese come l’Italia, il cui ricco patrimonio artistico e culturale è ancora scarsamente valorizzato in rete per l’assenza di libertà di panorama e i vincoli posti dalla normativa vigente. Nel nostro Paese, infatti, per poter fotografare monumenti e pubblicare gli scatti con licenza libera è necessario chiedere un’autorizzazione a chi ha in consegna o possiede tali beni.

Per rendere possibile il concorso, Wikimedia Italia ogni anno da gennaio a settembre contatta uno ad uno i comuni, le soprintendenze e tutti gli enti italiani che hanno in consegna o possiedono beni e monumenti, chiedendo di rilasciare la propria autorizzazione: un lavoro che richiede tempo, impegno e tenacia e che assume valore grazie al sostegno di enti come la Città di Asolo, che hanno scelto di consentire a cittadini e turisti di fotografare e condividere le immagini dei monumenti. Tutte le informazioni su come aderire al concorso e come partecipare sono disponibili sul sito Wiki Loves Monuments Italia, all’indirizzo: wikilovesmonuments.wikimedia.it/.