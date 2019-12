"Asilo nido comunale gratis per i residenti a Vittorio Veneto"

VITTORIO VENETO - Asilo comunale gratis per i residenti a Vittorio Veneto: è la proposta che arriva dal Pd vittoriese.

“Il nostro asilo nido potrà essere gratuito – spiega il capogruppo Marco Dus -. Ieri sera in commissione consiliare abbiamo avuto la conferma da parte degli uffici che il nostro emendamento rispetta gli equilibri di bilancio. La giunta Tonon aveva lasciato, nel 2018, i conti in ordine. Si parla di un vero e proprio tesoretto, solo che l'attuale giunta non se ne era accorta. Questo avanzo di amministrazione, se utilizzato in modo intelligente, consentirà di tagliare la retta a carico dei genitori che hanno figli che frequentano l'asilo nido. Abbiamo presentato infatti un emendamento al bilancio 2020-2022, che speriamo venga votato da tutta la maggioranza, volto ad ottenere la gratuità del servizio di asilo nido per i residenti nel comune di Vittorio Veneto. La proposta di rendere gratuito il servizio di asilo nido comunale è finalizzata a consentire un più facile accesso a tale servizio da parte delle giovani coppie con figli, residenti nel nostro comune e, in prospettiva, a favorire il trasferimento nella nostra città di giovani coppie contribuendo quindi all’inversione, che tutti auspicano, del trend demografico negativo. Ora non resta che aspettare il consiglio comunale di lunedì per sapere se la nostra proposta sarà votata oppure no”.