Arti Marziali / I campioni Ki Do Ryu protagonisti in Lombardia

VITTORIO VENETO - Si è svolta a Gussola qualche giorno fa una delle ultime tappe del campionato nazionale IAKSA che ha definito in modo molto chiaro i nomi dei candidati al titolo assoluto di quest’anno, che sarà attribuito a maggio con il mondiale di San Marino.



Le prestazioni degli atleti Vittoriesi sono state per tutta la stagione di alto livello, anche le nuove leve hanno dato prova dell’ottima preparazione svolta in palestra.



Nonostante la chiusura del corso a Lago, alcuni piccoli pionieri non mollano la loro passione e continuano a seguire l’allenamento col gruppo dei grandi, è Nicholas Favero, di 7 anni, il primo medagliato del giorno con un ottimo secondo posto nella categoria bambini -25 Kg semi contact a soli due punti dall’avversario di poco più grande.



Fanno eco come sempre Alice Bianchi prima nelle categorie junior semi contact -60 Kg e junior -60 kg kick light e seconda nella categoria esordienti Senior -60 Kg, che ha dato prova di essere in splendida forma, nonostante un piccolo tentennamento iniziale. L’esordiente del giorno è Yassine Aboulafa, che si è avvicinato alla kick boxing per la prima volta ad inizio stagione e promette già grandi risultati con i suoi due ori di giornata nelle categorie-65 junior esordienti kick light e -65 junior agonisti kick light.



Simone Bellina che si sta preparando per un gala pro in Germania, approfitta della gara per tenersi in forma e chiude la giornata con tre primi posti nelle categorie -75 Kg e -80 Kg semi contact senior e -75 light contact senior.



Doppi i complimenti del Team a Ibraon Ndiom che riceve ufficialmente il tesserino tecnico da istruttore conseguito al corso Asi di Ferrara svolto a gennaio, e conquista due primi posti nelle categorie -60 Kg senior semi contact e -60 Kg senior kick light. Rientra in gara anche Costantino Gaudio il vecchietto di casa che si aggiudica il 1° posto nella categoria kick light -75 Kg veterani.



Sono proprio tutti loro a dominare attualmente la classifica IAKSA nelle rispettive categorie. Oltre ai risultati agonistici, il Team vanta anche la qualifica ad arbitro di alcuni membri che a Gussola sono stati selezionati per dirigere la gara, e sono Alberto Vendrame e Massimo Adami.