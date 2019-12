Una serata di musica all’insegna dell’emozione che solo l’incontro di giovani voci e professori d’orchestra può regalare. Martedì 3 dicembre, ore 20.45, al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto va in scena Art Voice Christmas Songs, il concerto di Natale dell'Art Voice Academy.

La città del Giorgione, resa ancor più magica dalle luci che hanno vestito il centro storico, ospiterà questo evento con più di 100 allievi del Centro di alta formazione per lo spettacolo, nato da un progetto del maestro Diego Basso: Children’s Choir (dai 4 ai 14 anni), Teen’s Choir (dai 15 ai 17 anni) e Young Choir (dai 18 ai 25 anni), le voci soliste di Art Voice Academy, tra i quali anche i 26 coristi che accompagneranno artisti nazionali ed internazionali al Concerto di Natale in Vaticano, che andrà in onda il prossimo 24 dicembre, Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5.

Sul palco, accanto agli allievi dell’Accademia, vi saranno i professori d’orchestra dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal maestro Diego Basso.

Nell’affascinante cornice del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto risuoneranno brani pop rock della tradizione natalizia amati e conosciuti in tutto il mondo come “When you believe”, Happy Christmas, Christmas in love e White Christmas in versione swing.

Durante il concerto sarà presentato il nuovo Comitato Artistico di Art Voice Academy.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Prenotazione e prevendita biglietti:

Segreteria di Art Voice Academy

via delle Mimose, 6 - Castelfranco Veneto

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Biglietti

intero euro 20,00

ridotto euro 10,00 (dai 14 ai 18 anni)

gratuito da 0 ai 13 anni

Il giorno dei concerti i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Accademico dalle ore 16.00 fino all'esaurimento dei posti.

Info

Art Voice Academy - Tel. 393 9639677 - segreteria@artvoiceacademy.it