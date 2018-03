Arsene Wenger: chi prenderà il suo posto?

Dopo ben 5 sconfitte su 7 che hanno fatto scendere in classifica l'Arsenal all'ultimo posto utile per la qualificazione alle competizioni europee, finalmente nella trentesima giornata di Premier League i Gunners tornano alla ribalta con un 3-0 sul Watford ma rimangono comunque al sesto posto, preceduti da Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United e Manchester City, che si mantiene in cima alla classifica con ben 16 punti di vantaggio sui secondi.

Tuttavia il tris che ha decretato la vittoria dell'Arsenal sul Watford non è bastato per ridare fiducia a un Arsene Wenger che sembra essere all'epilogo della sua carriera di allenatore dell'Arsenal. D'altra parte una vittoria non può risollevare il morale di tutti quei tifosi che hanno visto la squadra cadere in declino da più di un decennio, nemmeno se in questa partita Aubameyang ha raggiunto il traguardo della millesima rete in casa. La conseguenza di ciò è un vero e proprio rifiuto della tifoseria per il proprio allenatore.

Il “no-show” dei tifosi ne è stata la prova, i quali molto probabilmente hanno preso spunto dal loro manager, puntando all'Europa League, ovvero sull'ultima speranza possibile per risollevare le sorti di questa squadra la cui stagione sembra ormai essere gettata alle ortiche. I Gunners infatti, dopo aver brillantemente eliminato il Milan agli ottavi di finale, dovranno affrontare nei quarti della competizione europea il CSKA Mosca in una sfida che non sembra per niente proibitiva, pertanto, la possibilità di vincita dell'Europa League potrebbe essere alla portata. Ciò garantirebbe l'accesso alla prossima UEFA Champions League, la cui qualificazione spegnerebbe le insistenti voci che vedono Arsene Wenger lontano da Londra.

Secondo i pronostici sulle scommesse di calcio per quanto riguarda la Premier League, l'Arsenal essendo fuori dalla lotta per la vittoria e a 12 lunghezze dalla zona Champions League, non potrà far altro che cercare di difendere la propria posizione che garantisce l'accesso all'Europa League. In caso di fallimento europeo, si rincorrono molte indiscrezioni sull'erede dell'allenatore francese:

Massimiliano Allegri

Secondo il Daily Express il più quotato sembrerebbe essere l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, soprattutto nel caso in cui dovesse fallire i propri obiettivi con i bianconeri.

Carlo Ancelotti

Allenatore dalla grandissima esperienza internazionale, costellata da tantissime vittorie. Sembrerebbe essere l'allenatore adatto per risollevare le sorti dell'Arsenal puntando sulla sicurezza e la capacità di gestire il gruppo.

Unai Emery

Con l'avventura al Paris-Saint Germain ormai ai titoli di coda, l'allenatore spagnolo potrebbe rappresentare il giusto mix tra giovinezza ed esperienza, garantendo un calcio europeo vista la sua capacità di trionfare nelle competizioni continentali.

Diego Simeone

Forse il Cholo è più una suggestione che un reale obiettivo, ma sicuramente porterebbe una ventata nuova a un ambiente ormai saturo dalla non amata figura di Arsene Wenger. Simeone è capace di catturare le folle e rendere i tifosi il dodicesimo uomo in campo. Certo questi allenatori rappresentano profili di primo piano che potrebbero riportare l'Arsenal agli antichi splendori, ma come ogni anno la presumibile dipartita di Arsene Wenger è quanto mai discussa. Il francese però ha un contratto fino a giugno 2019, quindi la possibilità che rimanga sulla panchina dei Gunners anche la prossima stagione, non è così remota.