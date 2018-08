In arrivo violenti temporali: Stato di criticità in Veneto sabato e domenica

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato lo stato di criticità dalle ore 8.00 di domani, sabato 25 agosto, alle ore 16.00 di domenica 26 agosto, per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali.