In arrivo temporali anche in pianura, allerta su tutto il Veneto

L'instabilità prevista in Veneto tra il pomeriggio e le prime ore di mercoledì 14 agosto, con rovesci e temporali più probabili lunedì sulle zone montane e pedemontane, si estende anche alla pianura, specie dal tardo pomeriggio/sera. Visti i fenomeni meteorologici previsti, Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di 'allerta gialla' per criticità idrogeologica valido fino alle prime ore di mercoledì per i bacini idrografici dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige Garda e Monti Lessini, Basso Brenta e Bacchiglione.

Sono possibili fenomeni di criticità solo idraulica nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Viene segnalate anche la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone di allertamento delle aree montane e pedemontane.