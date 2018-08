In arrivo temporali al Nord, l'afa ha i minuti contati

Acquazzoni, temporali e un calo delle temperature al Nord tra domani sera, giovedì, e venerdì a causa di una veloce perturbazione che attraverserà il settentrione; 'salvo' il weekend che sarà complessivamente soleggiato. Mentre ancora 9 città (Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona) sono indicate oggi con il 'bollino rosso' nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, le previsioni dei meteorologi indicano che l'anticiclone che ha finora garantito tempo soleggiato e stabile "subirà un'attenuazione per una perturbazione che lambirà le regioni settentrionali con acquazzoni e temporali".

"Venerdì la coda di una perturbazione - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera - porterà un aumento dell'instabilità quanto meno al Nord e nelle aree interne del Centro Sud. In tal frangente ci aspettiamo un incremento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali che interesseranno anche in parte la Val Padana". Il tutto sarà accompagnato da un abbassamento della colonnina di mercurio, specie sui settori alpini e prealpini.

Al Centrosud, precisa Nucera, "la situazione rimarrà invariata con una prevalenza di sole, qualche isolato temporale sui monti e picchi di temperature più elevate, fino a 35 gradi. Nel weekend - spiega ancora il meteorologo di 3bmeteo.com - la pressione tornerà nuovamente ad aumentare; a parte qualche incertezza sulle Alpi centro orientali e sull'Appennino meridionale il tempo sarà nel complesso soleggiato su gran parte d'Italia". Una conferma della fine del dominio dell'anticiclone viene dai dati del ministero della Salute: i 'bollini rossi' che contrassegnano le città più a rischio per le ondate di calore sono previsti in calo. Se oggi sono 9, domani scenderanno a 8 (non lo avrà più Milano) e giovedì saranno 7 (anche Brescia lo perderà).